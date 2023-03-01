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Новости регионов: прорыв трубопровода с кипятком произошел в Омске

Новости регионов: прорыв трубопровода с кипятком произошел в Омске

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Коммунальный фонтан забил на одной из улиц Омска. Струя накрыла проезжавшую машину, а камни, которые поднял напор воды, выбили стекла в автобусе. Городские службы занялись устранением прорыва трубопровода. По факту аварии идет проверка.

Пассажирский автобус въехал в здание суда во Владивостоке. По информации ГИБДД, он стоял на остановке, когда внезапно начал катиться вниз по дороге, пересек тротуар и уперся в здание. Как стало известно, транспорт заглох. Водитель высадил пассажиров и вышел сам. Как только он покинул кабину, автобус начал движение. Удар о стену был такой силы, что заднюю часть смяло, а также вылетело несколько окон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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