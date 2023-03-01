Новости мира: 26 человек погибли после столкновения двух поездов в Греции

Порядка 26 человек погибли, еще 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов в Греции. Всего в пассажирском составе находились более 400 пассажиров. На месте ЧП несколько вагонов сошли с рельс. Кроме того, там вспыхнул пожар, который осложнил эвакуацию. Чтобы обеспечить пострадавшим медицинскую помощь, задействовали 30 машин скорой помощи, еще в экстренном порядке открыли несколько больниц и привели в готовность военные госпитали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Пять вагонов сошли с путей во Флориде. Среди них были две цистерны, в которых перевозили пропан. На кадрах можно увидеть, что дорожное полотно сильно повреждено, на одном из участков рельсы и шпалы ушли в сторону, а у перевернувшихся вагонов оторваны колесные пары. По данным властей округа, никто не пострадал. Разлива опасных веществ также не произошло.

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