Мать ребенка, пострадавшего на аттракционах в Перове, рассказала о его самочувствии

Здоровью и жизни детей, пострадавших на аттракционе в Москве, ничего не угрожает. Об этом сообщила омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Накануне в торговом центре "Перово молл" оборвались качели в детской игровой зоне. Пострадали трое. Один из них – мальчик 7 лет. Родители боятся, что последствия такой аварии будут гораздо страшнее самого ЧП.

О самочувствии сына рассказала Валерия, мама пострадавшего. По ее словам, представители детской площадки предположили, что у качелей могла слететь резьба.

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