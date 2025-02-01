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Новости

01 февраля, 16:30

Происшествия

Новости мира: два человека погибли в результате авиакатастрофы в Филадельфии

Новости мира: два человека погибли в результате авиакатастрофы в Филадельфии

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Два человека погибли в результате авиакатастрофы в американском штате Филадельфия. Медицинский самолет рухнул на жилые дома. Лайнер потерял управление сразу после взлета. В результате возникли несколько пожаров, огнем были охвачены дома и машины, поврежден газопровод. Медицинский борт направлялся в штат Миссури .Одной из предполагаемых причин катастрофы стал взрыв кислородных баллонов.

В Таиланде попал в аварию автобус с туристами. Все случилось на Пхукете. Водитель не справился с управлением и упал в овраг. По предварительным данным, погибших нет. Пострадали девять человек. Им сейчас оказывают медицинскую помощь. Среди пассажиров было двое россиян, от госпитализации они отказались.

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