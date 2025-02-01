Новости мира: два человека погибли в результате авиакатастрофы в Филадельфии

Два человека погибли в результате авиакатастрофы в американском штате Филадельфия. Медицинский самолет рухнул на жилые дома. Лайнер потерял управление сразу после взлета. В результате возникли несколько пожаров, огнем были охвачены дома и машины, поврежден газопровод. Медицинский борт направлялся в штат Миссури .Одной из предполагаемых причин катастрофы стал взрыв кислородных баллонов.

В Таиланде попал в аварию автобус с туристами. Все случилось на Пхукете. Водитель не справился с управлением и упал в овраг. По предварительным данным, погибших нет. Пострадали девять человек. Им сейчас оказывают медицинскую помощь. Среди пассажиров было двое россиян, от госпитализации они отказались.