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01 февраля, 13:45

Происшествия

Новости мира: в Таиланде попал в аварию автобус с туристами

Новости мира: в Таиланде попал в аварию автобус с туристами

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В Таиланде попал в аварию автобус с туристами. Все случилось на Пхукете. Водитель не справился с управлением и упал в овраг. По предварительным данным, погибших нет. Пострадали девять человек. Им сейчас оказывают медицинскую помощь. Среди пассажиров было двое россиян, от госпитализации они отказались.

В Аргентине уже вторые сутки тушат крупный лесной пожар в районе популярного туристического маршрута в городе Эль-Больсон. Эвакуированы десятки человек. В зоне риска остаются около тысячи человек. Из-за сильного ветра огонь распространяется с большой скоростью. При этом температура воздуха составляет 30 градусов. Причины возгорания выясняют. Власти просят не приближаться к опасной зоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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