Новости мира: в Филадельфии частный самолет упал на жилые дома

В Филадельфии частный самолет упал на жилые дома. На борту было 6 человек, в том числе ребенок. В результате крушения возникли сразу несколько пожаров, огнем охвачены дома и машины, поврежден газопровод. Официальных сообщений о жертвах среди жителей на данный момент нет. Медицинский борт направлялся в штат Миссури и рухнул сразу после взлета, недалеко от торгового центра. Одной из предполагаемых причин катастрофы стал взрыв кислородных баллонов.

Не менее 700 человек погибли в республике Конго в результате столкновения армии с повстанцами. Об этом сообщили в ООН. Обстановка в Конго обострилась после того, как правительство разорвало дипломатические отношения с Руандой и обвинило эту страну в поддержке повстанцев, которые начали новое наступление на город Гома.

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