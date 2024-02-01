СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Следственный комитет РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом. Об этом сообщили в ведомстве.

На месте падения самолета были обнаружены почти 700 фрагментов тел, а также личные документы погибших. Результаты экспертизы показали, что тела принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнопленным.

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