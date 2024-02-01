Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 12:00

Происшествия

Новости регионов: пожар вспыхнул в торговом центре в Буйнакске

Новости регионов: пожар вспыхнул в торговом центре в Буйнакске

Восемь автомобилей попали в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля

Полиция задержала еще двоих участников опасного заезда на Кутузовском проспекте

"Безопасный город": боец джиу-джитсу избил школьников в Москве

"Безопасный город": семейная пара нападала на прохожих в Москве

"Безопасный город": пожар произошел в административном здании в центре Москвы

"Безопасный город": два человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Газопровод взорвался в США

Водитель легкового автомобиля избежал ДТП с двумя фурами

Пожар вспыхнул в торговом центре в Буйнакске. Известно, что из здания эвакуировали 27 человек, а пламя стало стремительно распространяться и перекинулось на соседний торговый центр. Для ликвидации возгорания привлекли силы спасателей из ближайших населенных пунктов.

Аэропорт Благовещенска впервые принял широкофюзеляжный самолет Boeing-777. Это был рейс из Москвы, которым прилетели 336 пассажиров. До недавнего времени в авиагавани могли совершать посадку максимум среднемагистральные самолеты из-за особенностей взлетной полосы. Теперь там оборудовали новую полосу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионытранспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика