Новости регионов: пожар вспыхнул в торговом центре в Буйнакске

Пожар вспыхнул в торговом центре в Буйнакске. Известно, что из здания эвакуировали 27 человек, а пламя стало стремительно распространяться и перекинулось на соседний торговый центр. Для ликвидации возгорания привлекли силы спасателей из ближайших населенных пунктов.

Аэропорт Благовещенска впервые принял широкофюзеляжный самолет Boeing-777. Это был рейс из Москвы, которым прилетели 336 пассажиров. До недавнего времени в авиагавани могли совершать посадку максимум среднемагистральные самолеты из-за особенностей взлетной полосы. Теперь там оборудовали новую полосу.



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