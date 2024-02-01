Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 07:15

Происшествия

Полиция задержала еще двоих участников опасного заезда на Кутузовском проспекте

Полиция задержала еще двоих участников опасного заезда на Кутузовском проспекте

"Безопасный город": боец джиу-джитсу избил школьников в Москве

"Безопасный город": семейная пара нападала на прохожих в Москве

"Безопасный город": пожар произошел в административном здании в центре Москвы

"Безопасный город": два человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Газопровод взорвался в США

Водитель легкового автомобиля избежал ДТП с двумя фурами

Москвич попытался украсть украшения на 250 тыс рублей

ДТП произошло на Кутузовском проспекте

ДТП с участием микроавтобуса произошло на Даниловской набережной

Сотрудники полиции задержали еще двоих участников опасного заезда на Кутузовском проспекте. Одним из них оказался 22-летний водитель, который в 2023 году привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения 28 раз. Второму задержанному 30 лет и он в 2023-м нарушал ПДД 116 раз.

Ранее двое других участников гонок получили наказание в виде административного ареста на 15 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика