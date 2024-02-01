Полиция задержала еще двоих участников опасного заезда на Кутузовском проспекте

Сотрудники полиции задержали еще двоих участников опасного заезда на Кутузовском проспекте. Одним из них оказался 22-летний водитель, который в 2023 году привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения 28 раз. Второму задержанному 30 лет и он в 2023-м нарушал ПДД 116 раз.

Ранее двое других участников гонок получили наказание в виде административного ареста на 15 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.