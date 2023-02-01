ФСБ задержала трех россиян за подготовку терактов в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали троих человек, причастных к организации террористических актов по заданию украинских неонацистов. Они планировали совершить подрывы на объектах железнодорожной инфраструктуры региона. За это заказчики обещали им щедрое вознаграждение.

Во время обысков у диверсантов нашли оружие, схемы расположения объектов филиала РЖД, а также символику украинского националистического формирования. Теперь всем троим грозит тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.

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