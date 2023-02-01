12:00Общество
Новости часа: агентов Украины задержали на Урале за подготовку терактов на железной дороге
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Урале задержали трех агентов Украины, готовивших теракты на железной дороге. Об этом сообщили в ФСБ.
Похолодание придет в Москву в выходные, 4–5 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Загрузка трехзвездочных отелей в Москве выросла в 2022 году на 4,3%. Об этом заявили СМИ.