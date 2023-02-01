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Общество

Новости часа: агентов Украины задержали на Урале за подготовку терактов на железной дороге

Новости часа: агентов Украины задержали на Урале за подготовку терактов на железной дороге

Полиция задержала напавших на мужчину злоумышленников в центре Москвы

Люберецкий суд начал выездное заседание по делу Сергея Фургала

Смартфон задымился у пассажира в столичном метро

Экс-губернатор Хабаровского края выступит с последним словом перед присяжными заседателями

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Актеру Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение за непредумышленное убийство

Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного мужчину

Поселок Горловка дважды оказался под обстрелом с украинской стороны в ДНР

Российские военные полицейские предотвратили теракт в Запорожской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Урале задержали трех агентов Украины, готовивших теракты на железной дороге. Об этом сообщили в ФСБ.

Похолодание придет в Москву в выходные, 4–5 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Загрузка трехзвездочных отелей в Москве выросла в 2022 году на 4,3%. Об этом заявили СМИ.

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