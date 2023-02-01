Полиция задержала напавших на мужчину злоумышленников в центре Москвы

Ограбление произошло в центре Москвы в ночь на 1 февраля. Как сообщили в МВД, на Кожевнической улице двое приезжих из ближнего зарубежья с местной жительницей напали на незнакомого мужчину. Они похитили деньги и личные вещи.

В общей сложности ущерб составил 20 тысяч рублей. За пострадавшего заступился прохожий, но нападавшие избили и его.

В итоге полиция задержала злоумышленников, а краденые вещи вернут владельцу. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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