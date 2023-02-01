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Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного мужчину

Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного мужчину

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Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного подозреваемого, когда тот пытался скрыться с места инцидента. Сотрудников правоохранительных органов вызвали, потому что у мужчины был нож.

Он бросил свое инвалидное кресло и хотел скрыться от правоохранителей. Полиция сперва пробовала остановить его шокерами, но после выстрелили. По словам полицейских, они опасались, что мужчина бросит в них нож.

С начала 2023 года в США зарегистрированы около 40 случаев массовой стрельбы. В связи с этим президент Джо Байден вновь призвал Конгресс запретить штурмовое оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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