Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного мужчину

Полиция Калифорнии застрелила безногого вооруженного подозреваемого, когда тот пытался скрыться с места инцидента. Сотрудников правоохранительных органов вызвали, потому что у мужчины был нож.

Он бросил свое инвалидное кресло и хотел скрыться от правоохранителей. Полиция сперва пробовала остановить его шокерами, но после выстрелили. По словам полицейских, они опасались, что мужчина бросит в них нож.

С начала 2023 года в США зарегистрированы около 40 случаев массовой стрельбы. В связи с этим президент Джо Байден вновь призвал Конгресс запретить штурмовое оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



