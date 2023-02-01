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Поселок Горловка дважды оказался под обстрелом с украинской стороны в ДНР

Поселок Горловка дважды оказался под обстрелом с украинской стороны в ДНР

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Поселок Горловка дважды за 10 минут оказался под обстрелом с украинской стороны в ДНР. Как сообщили местные власти, по жилым кварталам и социальным объектам отработала артиллерия, поставленная из стран НАТО.

На этот раз снаряды повредили поликлинику, центр социального и бытового обслуживания населения, а также ясли-сад. С начала боевых действий детей сюда не приводят, но персонал работает.

Всего за 31 января армия Украины обстреляла территорию республики 20 раз. Кроме Горловки, под огнем оказались Донецк, Макеевка, Минеральное и еще несколько поселков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
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