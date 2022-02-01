Плюнувшего в пассажирку таксиста заблокировал агрегатор

"Ситимобил" навсегда заблокировал таксиста, который разозлился и плюнул в пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел из-за того, что во время поездки девушка воспользовалась кремом для рук. Запах не понравился водителю, после чего он открыл все окна в машине. А когда клиентка попросила их закрыть, он начал кричать. Потом, когда она уже вышла из машины, водитель чуть не наехал на нее, а затем открыл окно и плюнул в девушку.

В сервисе "Ситимобил" девушке принесли извинения и вернули деньги за поездку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.