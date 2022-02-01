СК смягчил статью мужчине, толкнувшему знакомую под электробус в столице

Москвичу, который толкнул знакомую под электробус, смягчили обвинение. Следствие ранее полагало, что он сделал это специально, но в итоге пришло к выводу, что мужчина не хотел ее убивать.

Трагедия произошла в октябре у Киевского вокзала. Молодой человек во время ссоры толкнул 52-летнюю женщину, она упала на проезжую часть, где проезжал электробус.

1 февраля в московском СК сообщили, что расследование завершено. Уголовное дело передано для направления в суд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.