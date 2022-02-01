В Москве таксист плюнул в клиентку и чуть не сбил ее из-за крема для рук

В Москве таксист попытался задавить свою пассажирку. Инцидент начался в салоне автомобиля.

Девушка нанесла крем для рук во время поездки. Водителю это не понравилось. Он демонстративно открыл все окна, а после просьбы закрыть их мужчина начал хамить и угрожать девушке. Она не выдержала оскорблений и вышла из машины.

Однако в этот момент таксист резко поехал. Автомобиль едва не задел девушку. Затем водитель плюнул в нее и уехал. Пассажирка написала заявление в прокуратуру.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.