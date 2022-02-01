Новости России: в Уфе плач ребенка спас взрослых от упавшей с крыши снежной глыбы

06:45
В Уфе маленькая девочка спасла свою семью от трагедии. Она заплакала и взрослые остановились, чтобы успокоить ребенка. В эту же секунду с крыши дома упала огромная глыба снега. Местные жители рассказали, что многократно просили установить над подъездом козырек, но безуспешно. Снег с крыши также никто не чистит.
В Крымском районе Краснодарского края эвакуируют местных жителей. Там резко поднялся уровень воды и спасатели сообщили об угрозе подтопления. Они круглосуточно наблюдают за водоемами и откачивают воду с пострадавших участков.
Из-за резкого потепления в опасности сейчас находятся 15 районов Краснодарского края. Улицы превратились в реки. Водители буквально плывут по дорогам. Спасатели также предупреждают об угрозе схода селевых потоков и оползней.
В Уфе больным пациентам приходится часами стоять в очереди на морозе, чтобы попасть на прием к врачу. Причем собираются у поликлиники десятки людей. Телефоны в больнице не берут. Местные жители сняли это видео и выложили в Сети в надежде, что власти, наконец, обратят внимание на эту проблему.
Очереди в больницу собираются и в Петербурге. Сотни местных жителей с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом толпятся в поликлиниках. Ни о какой социальной дистанции здесь и речи нет. Вызвать врача на дом также не выходит. В связи с этим местные власти готовят возможность выдачи больничных удаленно.
Также в Петербурге школьников старших классов с 2 февраля отправят на удаленку. Кроме того, до 13 февраля подросткам запрещено ходить в торговые центры и рестораны. Такое постановление ввели в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки.
В Пскове загорелся склад с резиной. Огонь разошелся на 900 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.
К строительству трассы М-12 планируют привлечь студентов из Татарстана и трудовые отряды. Дорогу планируют построить за три года. Она почти вдвое сократит время в пути от Казани до Москвы.
На Сахалине спасли морского льва, запутавшегося в рыбацких сетях. Его нашел фотограф. Он также заметил, что трос, на который крепилась сеть, застрял в волноломе, это и помогло освободить животное.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: