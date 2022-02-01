Новости России: в Уфе плач ребенка спас взрослых от упавшей с крыши снежной глыбы

В Уфе маленькая девочка спасла свою семью от трагедии. Она заплакала и взрослые остановились, чтобы успокоить ребенка. В эту же секунду с крыши дома упала огромная глыба снега. Местные жители рассказали, что многократно просили установить над подъездом козырек, но безуспешно. Снег с крыши также никто не чистит.



В Крымском районе Краснодарского края эвакуируют местных жителей. Там резко поднялся уровень воды и спасатели сообщили об угрозе подтопления. Они круглосуточно наблюдают за водоемами и откачивают воду с пострадавших участков.

Из-за резкого потепления в опасности сейчас находятся 15 районов Краснодарского края. Улицы превратились в реки. Водители буквально плывут по дорогам. Спасатели также предупреждают об угрозе схода селевых потоков и оползней.

В Уфе больным пациентам приходится часами стоять в очереди на морозе, чтобы попасть на прием к врачу. Причем собираются у поликлиники десятки людей. Телефоны в больнице не берут. Местные жители сняли это видео и выложили в Сети в надежде, что власти, наконец, обратят внимание на эту проблему.

Очереди в больницу собираются и в Петербурге. Сотни местных жителей с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом толпятся в поликлиниках. Ни о какой социальной дистанции здесь и речи нет. Вызвать врача на дом также не выходит. В связи с этим местные власти готовят возможность выдачи больничных удаленно.

Также в Петербурге школьников старших классов с 2 февраля отправят на удаленку. Кроме того, до 13 февраля подросткам запрещено ходить в торговые центры и рестораны. Такое постановление ввели в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки.

В Пскове загорелся склад с резиной. Огонь разошелся на 900 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

К строительству трассы М-12 планируют привлечь студентов из Татарстана и трудовые отряды. Дорогу планируют построить за три года. Она почти вдвое сократит время в пути от Казани до Москвы.

На Сахалине спасли морского льва, запутавшегося в рыбацких сетях. Его нашел фотограф. Он также заметил, что трос, на который крепилась сеть, застрял в волноломе, это и помогло освободить животное.