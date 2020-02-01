Московские следователи расследуют гибель строителя при обрушении петербургского стадиона

Московские следователи будут заниматься делом о гибели строителя при обрушении стадиона в Петербурге. Его взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сообщается, что крыша стадиона была в аварийном состоянии и рухнула во время ремонтных работ. При разборе завалов нашли тело строителя.

По предварительной информации, он нарушил технику безопасности: отстегнул страховку и вышел из люльки. СМИ пишут, что он мог это сделать по просьбе начальников. Данные уже проверяют следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Они опрашивают свидетелей и изучают документацию. Подробнее – на телеканале Москва 24.