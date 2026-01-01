В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

В Крым эвакуировали десять человек, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Хорлы Херсонской области. Среди них – пятеро детей и беременная женщина.

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Власти ожидают прибытия новых раненых. Глава Минздрава республики сообщил, что вопрос об отправке пострадавших в Москву будет решаться после проведения телемедицинских консультаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.