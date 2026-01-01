Форма поиска по сайту

01 января, 21:15

Происшествия

В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Собянин заявил о готовности Москвы оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

Новости мира: жители китайского Хэйхэ устроили фейерверк на Амуре

Дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области

Новости регионов: снегопад вызвал обрывы линий электропередачи в Новгородской области

Не менее шести человек пострадали в аварии на канатной дороге в Италии

В американском штате Кентукки произошла утечка опасных химикатов

Новости мира: воры украли имущество на десятки миллионов евро в Германии

Мужчина устроил опасный аттракцион на улице Чаплыгина в Москве

В Крым эвакуировали десять человек, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Хорлы Херсонской области. Среди них – пятеро детей и беременная женщина.

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Власти ожидают прибытия новых раненых. Глава Минздрава республики сообщил, что вопрос об отправке пострадавших в Москву будет решаться после проведения телемедицинских консультаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

