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Новости

01 января, 22:15

Происшествия

Новости регионов: пляжи Анапы очистили от мазута после ночного шторма

Новости регионов: пляжи Анапы очистили от мазута после ночного шторма

ДТП с участием грузовика произошло в Московской области

Почти 70 тыс тонн загрязненного мазутом песка собрано с побережья под Анапой

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Пляжи Анапы очистили от мазута, выброшенного на берег после ночного шторма. Волонтеры и спасатели работают даже в праздники. Всего с момента крушения танкеров собрали более 70 тысяч тонн загрязненного песка и грунта и обследовали около 50 километров прибрежной территории.

В Екатеринбурге 1 января организовали забег и велозаезд. Спортсмены в праздничных костюмах проехали и пробежали 6 километров по центральным улицам. Финишировали участники около администрации города.

В Благовещенске водитель спровоцировал аварию и погоню с сиренами. Он игнорировал светофоры и резко разворачивался. В итоге водитель влетел в одну из припаркованных машин. Мужчину задержали. По словам очевидцев, он объяснил свое поведение тем, что хотел весело начать Новый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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