В Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек, 48 из них госпитализированы. Серьезные происшествия зарегистрированы в южных регионах страны. Там празднования традиционно имеют более широкий размах.

Так, в Неаполе и окрестностях, пострадали 16 человек, в том числе двое детей, получившие травмы глаз. А в Таранто из-за взрыва петарды 10-летний мальчик лишился кисти. Всего в новогоднюю ночь итальянским пожарным пришлось совершить 646 выездов из-за возгораний.

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