Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

В мире

В Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек

В Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек

Десятки человек задержали в Нидерландах в новогоднюю ночь

Балкон жилого дома загорелся в Красноярске из-за петарды

В Новосибирске из-за фейерверков загорелись квартиры в жилом доме

Один человек пострадал в результате ДТП на Люблинской улице

Клуб на воде затонул в Белграде

Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы потушили

Открытое горение в ресторане "Тарас Бульба" ликвидировали

Ресторан "Тарас Бульба" загорелся в центре Москвы

Ресторан загорелся в центре Москвы

В Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек, 48 из них госпитализированы. Серьезные происшествия зарегистрированы в южных регионах страны. Там празднования традиционно имеют более широкий размах.

Так, в Неаполе и окрестностях, пострадали 16 человек, в том числе двое детей, получившие травмы глаз. А в Таранто из-за взрыва петарды 10-летний мальчик лишился кисти. Всего в новогоднюю ночь итальянским пожарным пришлось совершить 646 выездов из-за возгораний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика