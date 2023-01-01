Пожар в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы потушили. Об этом сообщили в МЧС.

Огонь вспыхнул в трехэтажном здании на улице Садовая-Самотечная и распространился на 200 квадратных метров. Из-за дыма пришлось эвакуировать жителей ближайшего жилого дома.

В экстренных службах сообщили, что обрушились перекрытия здания. По предварительной информации, людей в помещении не было. Сведений о пострадавших не поступало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

