Телеведущая Виктория Боня купила кота редкой породы за 10 тысяч евро

В доме-музее Эрнеста Хемингуэя на острове Ки-Уэст (США) живут более 50 котов и кошек, у многих из которых по шесть или семь пальцев на лапах.

У ведущей реалити-шоу "Каникулы в Мексике" Виктории Бони появился кот редкой породы саванна. Он обошелся ей в круглую сумму, почти в 10 тысяч евро. Боня выбрала для кота имя Шумахер.

Американская певица Бритни Спирс завела себе щенка по кличке Ханна и создала для него личный аккаунт в Твиттере. В нем животное жалуется на свою "мамочку", рассказывает про свои новые наряды и игрушки.

В 2010 году актриса Пэрис Хилтон "усыновила" бездомного чихуахуа из приюта и призвала всех своих фанатов поступать также.