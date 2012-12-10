10 декабря 2012, 12:00

Составлен рейтинг звездных яхт и самолетов

Исключительно личным самолетом летает американская актриса Вупи Голдберг, обосновывая этот тем, что на регулярных рейсах у летчиков слишком большая нагрузка - они не высыпаются и устают. По слухам, свой самолет есть у российского певца Филиппа Киркорова, и стоит он 10 млн долларов. У Тома Круза в "гараже" пять самолетов, у Джона Траволта - Boeing 707, который стоит 30 млн долларов.

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин всю жизнь мечтал работать моряком, а стал певцом. Однако он все-таки купил себе корабль с красивым названием "Ломоносов".

Яхта Eclipse Романа Абрамовича известна всем. Это самая дорогая и роскошная яхта в мире, она стоит 540 млн рублей. Специально для этого судна были куплены 35 картин мирового уровня, на нем установлена система противоракетной обороны и лазерная система защиты против папарацци.

Французский актер Пьер Ришар предпочитает жить на скромной старой барже.

В 2006 году дизайнер Рене Страус создал наряд стоимостью 9 млн долларов, который был расшит бриллиантовой россыпью. До сих пор это свадебное платье не нашло своего покупателя.

Самый дорогим платьем с историей считается легендарное платье Мэрилин Монро. Она надела его в марте 1961 года на день рождения Джона Кеннеди и в этом платье спела знаменитую песню "Happy Birthday, Mr. President". Не так давно это платье было продано на аукционе за 1,5 млн долларов.
