Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая 2019, 18:08

Спорт

Как пройдут соревнования по плаванию "Кубок Чемпионов"

Как пройдут соревнования по плаванию "Кубок Чемпионов"

Джеймс Макэвой и Джессика Честейн о фильме "Люди Икс: Темный Феникс"

Условия конкурса грантов мэра Москвы для НКО

Правила безопасности на московских пляжах

Какие сюрпризы ждут посетителей музеев Московского Кремля

Как пройдет акция "Ночь в музее"

Как не навредить здоровью за время майских праздников

Как полиция следит за безопасностью на дорогах летом

Где будут работать столичные археологи в 2019 году

Как работа профсоюзов влияет на экономику государства

20 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция оргкомитета международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов". На пресс-конференции рассказали об организации и проведении международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов" в России.

Перед журналистами выступили:

  • Евгений Безрученко, руководитель оргкомитета, пятикратный̆ чемпион мира по плаванию на открытой воде, заслуженный̆ мастер спорта и президент РОО "Профессиональная лига плавания", автор идеи проекта;
  • Гелена Топилина, российская синхронистка, олимпийская чемпионка Рио-2016, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, капитан команды "Атлетов во благо".
пресс-конференция спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика