Как пройдут соревнования по плаванию "Кубок Чемпионов"

20 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция оргкомитета международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов". На пресс-конференции рассказали об организации и проведении международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов" в России.

Перед журналистами выступили:

