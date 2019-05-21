21 мая 2019, 18:08Спорт
Как пройдут соревнования по плаванию "Кубок Чемпионов"
20 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция оргкомитета международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов". На пресс-конференции рассказали об организации и проведении международной серии соревнований по плаванию "Кубок Чемпионов" в России.
Перед журналистами выступили:
- Евгений Безрученко, руководитель оргкомитета, пятикратный̆ чемпион мира по плаванию на открытой воде, заслуженный̆ мастер спорта и президент РОО "Профессиональная лига плавания", автор идеи проекта;
- Гелена Топилина, российская синхронистка, олимпийская чемпионка Рио-2016, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, капитан команды "Атлетов во благо".