Какой будет XXXII Московская международная книжная ярмарка

3 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная XXXII Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.

О программе мероприятий, лекциях и дискуссиях, международном сотрудничестве и зарубежных гостях форума рассказали:

