Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 сентября 2019, 16:57

Общество

Какой будет XXXII Московская международная книжная ярмарка

Какой будет XXXII Московская международная книжная ярмарка

Алексей Немерюк – о культурной программе в честь Дня города

Как физически и морально подготовить ребенка в школе

Как в этом году пройдет форум "Город образования"

Как город помогает бродячим животным

Как пройдет фестиваль "Спасская башня" в 2019 году

Как пройдет акция "Ночь кино-2019"

Как школьники постигают азы разных профессий

Пресс-конференция к открытию форума "Город образования"

Пресс-конференция ректора МГУ Виктора Садовничего

3 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная XXXII Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.

О программе мероприятий, лекциях и дискуссиях, международном сотрудничестве и зарубежных гостях форума рассказали:

  • заместитель руководителя федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев;
  • генеральный директор ММКЯ Андрей Гельмиза;
  • председатель книжного управления в эмирате Шарджа (всемирной столицы книги 2019 года) Ахмед бин Раккад Аль Амери.
пресс-конференция общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика