03 сентября 2019, 16:57Общество
Какой будет XXXII Московская международная книжная ярмарка
3 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная XXXII Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.
О программе мероприятий, лекциях и дискуссиях, международном сотрудничестве и зарубежных гостях форума рассказали:
- заместитель руководителя федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев;
- генеральный директор ММКЯ Андрей Гельмиза;
- председатель книжного управления в эмирате Шарджа (всемирной столицы книги 2019 года) Ахмед бин Раккад Аль Амери.