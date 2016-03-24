Обзор киноновинок: от "Бэтмена против Супермена" до "Лайфа"

В четверг в широкий прокат выходит один из самых ожидаемых блокбастеров года "Бэтмен против Супермена". Одним яростным противостоянием двух главных героев сюжет не ограничится. В фильме появляется и злой гений Лекс, и соблазнительная Чудо-женщина. В главных ролях Генри Кавилл – он снова примерит на себя костюм Супермена, а вот в роли "летучей мыши" выступит Бэн Аффлек. На этом посту он сменил Кристиана Бэйла.



Еще одна новинка – драма "Лайф". Это история взаимоотношений двух друзей. Восходящей звезды кино Джеймса Дина и фотографа журнала Дэнниса Стока. Они знакомятся на вечеринке, не предполагая, что встреча окажется судьбоносной для обоих.

Третья картина –"Друзья". Несмотря на название, ничего общего с известным американским сериалом у этой французской ленты нет. Она посвящена роману киношного статиста и кассирши в закусочной. Как всегда у французов, любовь соседствует с драмой, а уравновешивает все юмор.

Подробности – в обзоре от телеканала "Москва 24".