"Интервью": Софья Проценко о дополнительном детском образовании

Софья Проценко, заместитель руководителя аппарата вице-мэра столицы Ольги Голодец, рассказала о городской системе дополнительного детского образования. По ее словам, эта сфера деятельности динамично развивается, в обществе появляется запрос на новые виды занятий.

Тем не менее, существуют и некоторые проблемы. Одной из важнейших задач, стоящих перед чиновниками, является повышение статуса профессии педагога дополнительного образования, которое позволит активнее привлекать молодые кадры к обучению детей.