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Новости

29 июня 2014, 09:15

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в доме на Щелковском шоссе

Один человек погиб при пожаре в доме на Щелковском шоссе

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В дыму пожара на востоке столицы задохнулся человек. Загорелось жилое многоэтажное здание на Щелковском шоссе, сообщает телеканал "Москва 24".

Прибывшие на место первые пожарно-спасательные расчеты выяснили, что очаг возгорания находится в квартире на восьмом этаже. Из задымленных помещений эвакуировали 15 человек.

После того, как пожарные потушили огонь, в одной из комнат горевшей квартиры они обнаружили тело погибшего. Эксперты устанавливают причины возгорания.
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