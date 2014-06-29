29 июня 2014, 09:15Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме на Щелковском шоссе
В дыму пожара на востоке столицы задохнулся человек. Загорелось жилое многоэтажное здание на Щелковском шоссе, сообщает телеканал "Москва 24".
Прибывшие на место первые пожарно-спасательные расчеты выяснили, что очаг возгорания находится в квартире на восьмом этаже. Из задымленных помещений эвакуировали 15 человек.
После того, как пожарные потушили огонь, в одной из комнат горевшей квартиры они обнаружили тело погибшего. Эксперты устанавливают причины возгорания.