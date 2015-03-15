График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

15 марта 2015, 14:15

Происшествия

В деле о пожаре в Казани появились два новых фигуранта

В деле о пожаре в Казани появились два новых фигуранта

Список подозреваемых по делу о пожаре в Казани пополнили еще два человека. Расследование начали в отношении собственника здания - миллиардера Алексея Семина и его подчиненного - Роберта Хайруллина, он задержан, передает телеканал "Москва 24".

По материалам Росреестра, Семин поручил объединить несколько построек, которые раньше принадлежали заводу, но не согласовал работы, то есть здание использовали как торговое помещение незаконно. Ранее под следствие попали директор фирмы-арендатора, а также начальник службы безопасности. Разбор завалов на месте сгоревшего торгового центра продолжается. Под завалами могут находиться еще пять человек, найдены тела 17 погибших, пострадавшими числятся 55.
пожары криминал следствие суды торговые центры Елена Силуянова Казань новости расследования погибшие чп дтп

