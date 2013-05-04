В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей

В Калифорнии полыхают лесные пожары. Жители нескольких районов округа Вентура эвакуированы. Тысячи жилых домов находятся на пути распространения огня. Уже пострадали офисные здания. В данный момент перерыто движение на нескольких участках скоростной автотрассы, расположенной на юго-западном побережье Тихого океана.

Площадь возгорания всего за сутки увеличилась до 4 тысяч гектаров. В этом году, как утверждают местные жители, сезон лесных пожаров начался гораздо раньше обычного.