24 сентября, 09:30

Новости регионов: МЧС ликвидировало крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области

Новости регионов: в зоопарке Новосибирска потушили пожар

Более 10 животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска

Два вагона пригородного поезда загорелись в Краснодарском крае

Новости регионов: спасатели МЧС потушили пожар на складе в Уссурийске

Новости регионов: в Тюмени загорелась крыша автосалона

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Российских туристов эвакуировали из гостиниц Антальи из-за пожара

Автомобиль загорелся на Симферопольском шоссе под Чеховым

Туристов эвакуировали из гостиниц в Анталье из-за пожаров

В Оренбургской области МЧС справилось с крупным ландшафтным пожаром на востоке региона, который подходил к поселку Новоорск. Локализовать огонь удалось на площади 200 гектаров. Пожар полностью ликвидирован.

В Улан-Удэ легковой автомобиль на высокой скорости влетел в столб. Водитель отказался от медосвидетельствования. Пассажирка, 20-летняя девушка, госпитализирована. Из-за аварии на трассе образовался затор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

