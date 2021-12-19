В жилом доме в Мытищах загорелась квартира. Пламя вырывается с балкона на 7 этаже.

По словам очевидцев, пожарные уже прибыли на место происшествия. О погибших или пострадавших пока не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.