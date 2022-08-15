Очевидцы рассказали о пожаре в районе Дмитровского шоссе. Один из них в эфире рассказал, что впервые дым заметили еще 14 августа. Официальной информации пока не поступало.

Сильный запах гари возник недавно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.