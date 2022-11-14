14 ноября, 22:00Происшествия
Пожар на заводе в Подольске локализован на площади 2,8 тыс кв метров
Спустя семь часов спасатели смогли локализовать пожар на Подольском электромеханическом заводе в Подмосковье на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС РФ.
Происшествие случилось на бывшем заводе "Зингер" в понедельник, 14 ноября. Специалисты смогли эвакуировать из здания 150 сотрудников.
Позднее поступила информация, что из пламени удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.