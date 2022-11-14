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Новости

14 ноября, 22:00

Происшествия

Пожар на заводе в Подольске локализован на площади 2,8 тыс кв метров

Пожар на заводе в Подольске локализован на площади 2,8 тыс кв метров

Площадь пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске выросла до 2,8 тыс кв м

Крупный пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске

"Газель" взорвалась в десяти метрах от заправки в Зеленограде

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Площадь пожара на Подольском электромеханическом заводе выросла до 2,5 тыс кв метров

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Площадь пожара на подольском заводе увеличилась до 1,8 тыс кв метров

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Спустя семь часов спасатели смогли локализовать пожар на Подольском электромеханическом заводе в Подмосковье на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС РФ.

Происшествие случилось на бывшем заводе "Зингер" в понедельник, 14 ноября. Специалисты смогли эвакуировать из здания 150 сотрудников.

Позднее поступила информация, что из пламени удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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