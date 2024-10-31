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31 октября, 11:30

Политика

ВС РФ ударом гаубицы "Гвоздика" предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область

ВС РФ ударом гаубицы "Гвоздика" предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область

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Российские военные ударом гаубицы "Гвоздика" предотвратили попытку прорыва украинской боевой техники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, расположение ВСУ удалось определить благодаря беспилотникам. Украинские боевые машины двигались в направлении российских оборонительных позиций, но тут же были уничтожены.

В Минобороны также сообщили, что за прошедшую ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над территориями Курской области и соседних с ней регионов, а также над Черным морем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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