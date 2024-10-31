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31 октября, 07:45

Политика

ВС РФ нанесли удары по 10 бригадам ВСУ в Курской области

ВС РФ нанесли удары по 10 бригадам ВСУ в Курской области

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ВС РФ уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России продолжают борьбу с противником в приграничных районах Курской области. Подразделения группы "Север" активно наступают, бойцы нанесли удары по 10 бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак противника.

За сутки на курском направлении украинская армия потеряла более 350 солдат, уничтожены 25 единиц бронетехники, включая танк и боевые машины. Кроме того, были ликвидированы два миномета и несколько автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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