Вооруженные силы России продолжают борьбу с противником в приграничных районах Курской области. Подразделения группы "Север" активно наступают, бойцы нанесли удары по 10 бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак противника.

За сутки на курском направлении украинская армия потеряла более 350 солдат, уничтожены 25 единиц бронетехники, включая танк и боевые машины. Кроме того, были ликвидированы два миномета и несколько автомобилей.

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