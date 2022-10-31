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Новости

31 октября, 23:35

Политика

Новости последнего часа: Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы

Новости последнего часа: Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы

Путин заявил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет

Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление

Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации на 15 километров от Днепра

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

Путин сообщил о трехстороннем согласовании заявления по Карабаху

Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море – Небензя

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: в РФ завершен призыв в рамках частичной мобилизации

Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Около 37% жителей Москвы привились от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Жителям Рубежного в ЛНР начали выплачивать первые компенсации за утрату жилья. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ЖКХ города Рубежное Максим Симоненко в эфире телеканала Луганск 24.

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политикаобществовидеоСветлана Ключникова
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