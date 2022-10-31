Новости последнего часа: Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Около 37% жителей Москвы привились от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Жителям Рубежного в ЛНР начали выплачивать первые компенсации за утрату жилья. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ЖКХ города Рубежное Максим Симоненко в эфире телеканала Луганск 24.

