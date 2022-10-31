Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам саммита в Сочи.

Мобильный пункт сервиса и зоны отдыха для водителей открылся на трассе М12, сообщила пресс-служба государственной компании "Автодор".

В Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

