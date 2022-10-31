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Новости

31 октября, 22:30

Политика

Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление

Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление

Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации на 15 километров от Днепра

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

Путин сообщил о трехстороннем согласовании заявления по Карабаху

Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море – Небензя

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: в РФ завершен призыв в рамках частичной мобилизации

Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

ВС РФ поразили 8 пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях за сутки

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам саммита в Сочи.

Мобильный пункт сервиса и зоны отдыха для водителей открылся на трассе М12, сообщила пресс-служба государственной компании "Автодор".

В Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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