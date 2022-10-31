31 октября, 22:30Политика
Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам саммита в Сочи.
Мобильный пункт сервиса и зоны отдыха для водителей открылся на трассе М12, сообщила пресс-служба государственной компании "Автодор".
В Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.