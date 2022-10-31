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Политика

Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море – Небензя

Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море – Небензя

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Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Сухогрузы, пущенные без согласования с Москвой, могут подвергаться досмотру.

По его словам, действия Киева грубо нарушают стамбульские договоренности и ставят крест на их гуманитарном измерении. Он добавил, что Украина использует гуманитарный коридор в Черном море в военно-диверсионных целях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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