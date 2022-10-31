Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине

Российские военные продолжают атаковать огневые позиции ВСУ, инфраструктуру и бронированную технику. Так, реактивные системы залпового огня "Смерч" поразили противника. Боевые расчеты ударили по украинской военной технике и боеприпасам, которые готовили перебросить к передовой.

Эффективная работа РСЗО "Смерч" возможна на расстоянии до 90 километров. Но даже на предельной дальности расчеты накрывают цель с точностью. Время суток или погодные условия не имеют значения.

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