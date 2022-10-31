Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:45

Политика

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

Премьер-министр Украины назвал количество поврежденных объектов в стране

Новости часа: Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Новости часа: пресс-службы столичных аэропортов рассказали о текущем режиме работы

Военный эксперт прокомментировал ситуацию с водоснабжением на Украине

Новости часа: в Москве начали проводить противогололедную обработку

Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской области и Харькове – СМИ

Новости часа: снегопад в Москве привел к заторам и задержкам авиарейсов

Российские военные продолжают атаковать огневые позиции ВСУ, инфраструктуру и бронированную технику. Так, реактивные системы залпового огня "Смерч" поразили противника. Боевые расчеты ударили по украинской военной технике и боеприпасам, которые готовили перебросить к передовой.

Эффективная работа РСЗО "Смерч" возможна на расстоянии до 90 километров. Но даже на предельной дальности расчеты накрывают цель с точностью. Время суток или погодные условия не имеют значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика