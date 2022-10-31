Премьер-министр Украины назвал количество поврежденных объектов в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 18 объектов в 10 регионах Украины повреждены в результате новой волны ударов. Большинство из них – это объекты энергетики. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

Большая часть населения Киева осталась без воды. О серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры сообщали в Днепре и Павлограде.

Какие именно объекты пострадали? И как это может сказаться на ходе военной операции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.