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Политика

Новости часа: Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Новости часа: Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Новости часа: пресс-службы столичных аэропортов рассказали о текущем режиме работы

Военный эксперт прокомментировал ситуацию с водоснабжением на Украине

Новости часа: в Москве начали проводить противогололедную обработку

Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской области и Харькове – СМИ

Новости часа: снегопад в Москве привел к заторам и задержкам авиарейсов

Россия не гарантирует безопасность судов зерновой сделки – посол РФ в Турции

Жители латвийского Даугавпилса попрощались с мемориалом советским солдатам

Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства

Россия продолжит диалог на тему поставок зерна с Турцией и ООН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МИД РФ заявили, что Россия будет выполнять все двусторонние договоренности с партнерами после приостановки зерновой сделки.

Bridgestone рассматривает продажу своих активов в РФ местному менеджменту. О возможной продаже сообщил Минпромторг.

Приехавших из Белгородской области людей в Подмосковье обеспечат всем необходимым. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.

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