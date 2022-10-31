Новости часа: Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МИД РФ заявили, что Россия будет выполнять все двусторонние договоренности с партнерами после приостановки зерновой сделки.

Bridgestone рассматривает продажу своих активов в РФ местному менеджменту. О возможной продаже сообщил Минпромторг.

Приехавших из Белгородской области людей в Подмосковье обеспечат всем необходимым. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.