Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Политика

Россия не гарантирует безопасность судов зерновой сделки – посол РФ в Турции

Россия не гарантирует безопасность судов зерновой сделки – посол РФ в Турции

Жители латвийского Даугавпилса попрощались с мемориалом советским солдатам

Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства

Россия продолжит диалог на тему поставок зерна с Турцией и ООН

Минобороны РФ показало работу самоходных артиллерийских установок "Мста-С"

Российские войска продвинулись на южно-донецком направлении – МО РФ

В МИД заявили, что пока рано говорить о возвращении РФ в зерновую сделку

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Джо Байден не смог проголосовать на промежуточных выборах в конгресс

В Минобороны назвали итоги анализа морских дронов, напавших на корабли в Севастополе

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия не может гарантировать безопасность судов по зерновой сделке. До этого в Минобороны сообщили, что РФ приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя.

В субботу, 29 ноября, Киев провел атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда. Есть информация, что теракт готовили ВСУ под руководством британских специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика