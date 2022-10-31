Россия не гарантирует безопасность судов зерновой сделки – посол РФ в Турции

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия не может гарантировать безопасность судов по зерновой сделке. До этого в Минобороны сообщили, что РФ приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя.

В субботу, 29 ноября, Киев провел атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда. Есть информация, что теракт готовили ВСУ под руководством британских специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.