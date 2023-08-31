Группировка войск ВС РФ "Запад" улучшила положение на купянском направлении – МО

Группировка российских войск "Запад" за последние судки улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

За сутки в районе сел Новоегоровка и Сергеевка в ЛНР российские военные отразили пять атак отрядов 68-й егерской, а также 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 бойцов противника, два автомобиля, одна САУ Krab, две гаубицы Д-20.