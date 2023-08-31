Новости мира: журналист Такер Карлсон предупредил о возможном покушении на Трампа

Дональда Трампа могут убить – с таким заявлением выступил журналист Такер Карлсон в интервью на радио. По словам Такера, американская элита пыталась обезвредить Трампа еще до первого его избрания президентом, организовав беспорядки. Однако все скандалы с экс-президентом прибавляют ему популярности, поэтому журналист считает, что следующим шагом может стать покушение на убийство.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и еще несколько чиновников пообедали продуктами из префектуры Фукусима, где недавно начался сброс воды с атомной электростанции. Таким образом чиновники попытались убедить мир в том, что заражения мирового океана радиацией не происходит и вода с АЭС безопасна.

Однако в Москве по-прежнему усиленно контролируют японскую рыбную продукцию, а в Китае ввели полный запрет на импорт рыбы из Японии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.