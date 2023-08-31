Украинские генералы сообщили о сложной обстановке в зоне СВО – СМИ

Украинские генералы жалуются на сложную обстановку в зоне проведения СВО и называют самые проблемные участки. Их цитируют украинские медиаресурсы.

Из-за сложности обстановки украинское командование вынуждено уделять особое внимание ситуации на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В чем просчиталось командование ВСУ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.