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31 августа, 22:45

Политика

Украинские генералы сообщили о сложной обстановке в зоне СВО – СМИ

Украинские генералы сообщили о сложной обстановке в зоне СВО – СМИ

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Украинские генералы жалуются на сложную обстановку в зоне проведения СВО и называют самые проблемные участки. Их цитируют украинские медиаресурсы.

Из-за сложности обстановки украинское командование вынуждено уделять особое внимание ситуации на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В чем просчиталось командование ВСУ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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