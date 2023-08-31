Новости мира: американский сенатор заснул на вопросе о планах переизбираться на новый срок

Президент США Джо Байден оказался не единственным американским политиком, способным заснуть перед публикой. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл впал в прострацию, когда ему задали вопрос о планах переизбираться на новый срок. Помощница попыталась разбудить шефа, но у нее не получилось.

Премьер Японии Фумио Кисида и еще несколько министров пообедали продуктами из префектуры Фукусима, где недавно начался сброс воды с атомной электростанции. Таким образом чиновники попытались убедить мир в том, что заражения мирового океана радиацией не происходит и вода с АЭС безопасна.

Однако в Москве по-прежнему усиленно контролируют японскую рыбную продукцию, а в Китае ввели полный запрет на импорт рыбы из Японии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.