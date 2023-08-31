Российские военные отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении в течение 30 августа

Шесть атак противника за сутки отразили российские военные на купянском направлении. Пехота ВСУ наступала при поддержке танков и артиллерии. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Запад".

Украинская армия пытается вернуть потерянные позиции на донецком направлении. За сутки российские подразделения отбили пять атак у поселков Белогоровка, Зайцево и Красногоровка. Противник потерял до 380 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, у села Пречистовка уничтожены склады боеприпасов и топлива бригады морской пехоты ВСУ.

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